Radsportler aus dem Erzgebirge bejubeln Bundesliga-Punkte und ein DM-Ticket

Zschopau
Im Schwarzwald waren die Cross-Spezialisten des RSV 54 Venusberg schnell unterwegs. Vor allem bei den Junioren, wo ein Erzgebirger in der Gesamtwertung auf Podestkurs liegt, lief es blendend.
Um an der Deutschen Cross-Meisterschaft teilnehmen zu können, hatten Radsportler Elias Morgenstern vom RSV 54 Venusberg noch einige Punkte gefehlt. Beim Bundesliga-Rennen im württembergischen Baiersbronn hat der Erzgebirger nun die nötigen Ergebnisse eingefahren, um die DM-Norm zu knacken. Doch nicht nur für Morgenstern sollte sich die lange...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.