MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die knalligen Trikots des RSV 54 waren immer weit vorn auszumachen.
Die knalligen Trikots des RSV 54 waren immer weit vorn auszumachen. Bild: Klaus Fischer
Die knalligen Trikots des RSV 54 waren immer weit vorn auszumachen.
Die knalligen Trikots des RSV 54 waren immer weit vorn auszumachen. Bild: Klaus Fischer
Zschopau
Radsportler aus dem Erzgebirge bejubeln Bundesliga-Punkte und ein DM-Ticket
Von Klaus Fischer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Schwarzwald waren die Cross-Spezialisten des RSV 54 Venusberg schnell unterwegs. Vor allem bei den Junioren, wo ein Erzgebirger in der Gesamtwertung auf Podestkurs liegt, lief es blendend.

Um an der Deutschen Cross-Meisterschaft teilnehmen zu können, hatten Radsportler Elias Morgenstern vom RSV 54 Venusberg noch einige Punkte gefehlt. Beim Bundesliga-Rennen im württembergischen Baiersbronn hat der Erzgebirger nun die nötigen Ergebnisse eingefahren, um die DM-Norm zu knacken. Doch nicht nur für Morgenstern sollte sich die lange...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
09.12.2025
2 min.
Trotz vier Podestplätzen: Nur ein Erzgebirger darf bei der Landesmeisterschaft im Cyclo-Cross jubeln
Durfte wieder jubeln: Toni Albrecht.
Beim 12. Finsterwalder Querfeldeinpreis waren vier Venusberger Radsportler ganz vorn dabei. Ein Versäumnis im Vorfeld wirkte sich jedoch negativ auf die Meisterschaftswertung aus.
Klaus Fischer
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
11.11.2025
3 min.
Cyclo-Cross-Bundesliga: Dieser Radsportler aus dem Erzgebirge dominiert die Junioren-Konkurrenz
Trotz der tollen Stimmung am Streckenrand nahm das Rennen in Erfurt für Toni Albrecht ein schmerzliches Ende.
Freud und Leid liegen beim RSV 54 Venusberg eng beieinander. Während sich ein Starter über Platz 1 in der nationalen Rennserie freut, wurde ein anderer durch einen folgenschweren Sturz ausgebremst.
Klaus Fischer
Mehr Artikel