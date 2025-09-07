Radsportler aus dem Erzgebirge glänzt bei Junioren-DM im Einzelzeitfahren

Zschopau
Fünf Jahre lang ist Zeno Winter für Venusberg gestartet. Seine Weggefährten von einst freuen sich nun über einen beeindruckenden Erfolg von ihm.
Auf einer schon öfter für solche Titelkämpfe genutzten Strecke in Genthin haben die Radsportler die deutschen Nachwuchs-Meister im Einzelzeitfahren unter sich ausgemacht. In der Juniorenklasse zeigte der im Venusberger Marcus-Burghardt-Junior-Team ausgebildete Zeno Winter eine beeindruckende Leistung. Auf der vorwiegend flachen Strecke über 20...
