Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Radsport-DM wurde in Genthin ausgetragen.
Die Radsport-DM wurde in Genthin ausgetragen. Bild: Symbolbild/photoschmidt - stock.adobe.com
Die Radsport-DM wurde in Genthin ausgetragen.
Die Radsport-DM wurde in Genthin ausgetragen. Bild: Symbolbild/photoschmidt - stock.adobe.com
Zschopau
Radsportler aus dem Erzgebirge glänzt bei Junioren-DM im Einzelzeitfahren
Von Klaus Fischer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fünf Jahre lang ist Zeno Winter für Venusberg gestartet. Seine Weggefährten von einst freuen sich nun über einen beeindruckenden Erfolg von ihm.

Auf einer schon öfter für solche Titelkämpfe genutzten Strecke in Genthin haben die Radsportler die deutschen Nachwuchs-Meister im Einzelzeitfahren unter sich ausgemacht. In der Juniorenklasse zeigte der im Venusberger Marcus-Burghardt-Junior-Team ausgebildete Zeno Winter eine beeindruckende Leistung. Auf der vorwiegend flachen Strecke über 20...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
1 min.
Venusberger Radsportler glänzen auch auf Motorrad-Grand-Prix-Strecke
Pepe Albrecht (Mitte) kurz vor dem Start.
Der Westsachsenklassiker hat die Pedalritter wieder einmal auf den Sachsenring geführt. Ein Lokalvertreter durfte dabei jubeln.
Klaus Fischer
23.08.2025
2 min.
Radsportlerin aus dem Erzgebirge glänzt bei Etappenfahrt in Polen
Pia Grünewald (Mitte) fuhr in Polen aufs Podest.
Für Pia Grünewald ging es bei der Sowiogorski-Tour eigentlich darum, ihr Team zu unterstützen. Am Ende überraschte die Starterin des RSV Venusberg aber alle mit einem bärenstarken Resultat.
Klaus Fischer
11:15 Uhr
5 min.
Frankreich sucht nach Regierungssturz neuen Premier
Premier Bayrou wollte sich mit der Vertrauensfrage Rückenwind für seine Sparpläne holen - das ging nach hinten los.
Erneut ist eine französische Regierung gescheitert. Das schuldengeplagte Land braucht nun rasch einen neuen Premier. Und Präsident Macron muss schauen, dass er aus der Schusslinie kommt.
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
11:19 Uhr
3 min.
Deutschland zieht immer mehr ausländische Studierende an
Rund 17 Prozent aller 2,87 Millionen Studierenden in Deutschland kommen laut Statistischem Bundesamt aus dem Ausland. (Archivbild)
Magnet für ausländische Studierende, stark bei MINT-Abschlüssen, aber weiterhin eine große Kluft beim Bildungserfolg – eine jährliche OECD-Studie zeigt für Deutschland wie immer Licht und Schatten.
Mehr Artikel