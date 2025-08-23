Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Pia Grünewald (Mitte) fuhr in Polen aufs Podest.
Pia Grünewald (Mitte) fuhr in Polen aufs Podest. Bild: Klaus Fischer
Zschopau
Radsportlerin aus dem Erzgebirge glänzt bei Etappenfahrt in Polen
Von Klaus Fischer
Für Pia Grünewald ging es bei der Sowiogorski-Tour eigentlich darum, ihr Team zu unterstützen. Am Ende überraschte die Starterin des RSV Venusberg aber alle mit einem bärenstarken Resultat.

Mit dem Team LKT Woman gelang Radsportlerin Pia Grünewald vom RSV 54 Venusberg bei der internationalen Drei-Etappenfahrt in Polen, der sogenannten Sowiogorski-Tour, ein bemerkenswerter Auftritt. „Obwohl sie viel Teamarbeit zu verrichten hatte, konnte sich Pia ausgezeichnet in Szene setzen und wurde am Ende im Gesamtklassement mit einem...
