Radsportlerin aus dem Erzgebirge glänzt bei Etappenfahrt in Polen

Für Pia Grünewald ging es bei der Sowiogorski-Tour eigentlich darum, ihr Team zu unterstützen. Am Ende überraschte die Starterin des RSV Venusberg aber alle mit einem bärenstarken Resultat.

Mit dem Team LKT Woman gelang Radsportlerin Pia Grünewald vom RSV 54 Venusberg bei der internationalen Drei-Etappenfahrt in Polen, der sogenannten Sowiogorski-Tour, ein bemerkenswerter Auftritt. „Obwohl sie viel Teamarbeit zu verrichten hatte, konnte sich Pia ausgezeichnet in Szene setzen und wurde am Ende im Gesamtklassement mit einem... Mit dem Team LKT Woman gelang Radsportlerin Pia Grünewald vom RSV 54 Venusberg bei der internationalen Drei-Etappenfahrt in Polen, der sogenannten Sowiogorski-Tour, ein bemerkenswerter Auftritt. „Obwohl sie viel Teamarbeit zu verrichten hatte, konnte sich Pia ausgezeichnet in Szene setzen und wurde am Ende im Gesamtklassement mit einem...