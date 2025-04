Rallye Erzgebirge feiert runden Geburtstag: Zwei Haudegen erinnern sich an alte Zeiten

Am kommenden Wochenende beginnt mit der 60. ADAC-Rallye Erzgebirge der Kampf um die deutsche Meisterschaft. Warum die Jubiläumsauflage für zwei Urgesteine etwas ganz Besonderes ist.

In der Garage von Jan Franke liegt Benzingeruch in der Luft. Der ehemalige Rallyepilot aus Adorf hat seinen Wartburg 353 gezündet – nach zwei Jahren Stillstand und einigen Reparaturen. „Das Traggelenk habe ich wieder eingebaut. Die Simmerringe mussten auch gewechselt werden“, so Franke, der am kommenden Donnerstag bei den Test- &...