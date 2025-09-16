Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im VW Golf I mit auffälliger Lackierung war Bernd Lutz zumeist unterwegs. Seinen letzten Rallye-Einsatz erlebte er als Co-Pilot in einem Trabant 601 bei der 21. Rallye Grünhain.
Im VW Golf I mit auffälliger Lackierung war Bernd Lutz zumeist unterwegs. Seinen letzten Rallye-Einsatz erlebte er als Co-Pilot in einem Trabant 601 bei der 21. Rallye Grünhain. Bild: Wolfgang Dittrich
Aue
Rallye-Familie trauert um ein wertvolles Mitglied: Schwarzwälder erlebt letzten Start im Erzgebirge
Redakteur
Von Anna Neef
Traurige Nachricht auch für den MC Grünhain: Ein Mann, der noch am vergangenen Sonnabend zum Starterfeld der 21. Rallye Grünhain gehörte, ist wenige Tage später gestorben.

Die Rallye-Familie trauert um Bernd Lutz aus dem Schwarzwald. Auch der MC Grünhain sprach den Hinterbliebenen des Sportlers in den sozialen Medien sein Beileid aus. „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und wir behalten ihn, seine herzliche und großartige Art in liebevoller Erinnerung“, heißt es in dem Facebook-Post des Vereins. Die...
Mehr Artikel