Pierre Günther kannte kein Halten: Vier Titel und die Clubmeisterschaft sind der verdiente Lohn.
Pierre Günther kannte kein Halten: Vier Titel und die Clubmeisterschaft sind der verdiente Lohn. Bild: Wolfgang Dittrich
Pierre Günther (2. v. l.) ist Clubmeister 2025 des MC Grünhain. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Andreas Schramm (r.) mit Sindy Schneider sowie Mario Keller.
Pierre Günther (2. v. l.) ist Clubmeister 2025 des MC Grünhain. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Andreas Schramm (r.) mit Sindy Schneider sowie Mario Keller. Bild: Wolfgang Dittrich
Axel Baumann beim Erstellen des Strecken-Aufschriebs. Der etatmäßige Mechaniker bestritt einen Teil der Saison als Co-Pilot von Pierre Günther.
Axel Baumann beim Erstellen des Strecken-Aufschriebs. Der etatmäßige Mechaniker bestritt einen Teil der Saison als Co-Pilot von Pierre Günther. Bild: Wolfgang Dittrich
Aue
Rallyefahrer aus dem Erzgebirge feiert die Saison seines Lebens
Redakteur
Von Anna Neef
Vier Titel und die Clubmeisterschaft des MC Grünhain hat Pierre Günther aus Großrückerswalde in diesem Jahr gewonnen. Das hat vor dem 42-Jährigen noch keiner geschafft. Neue Ziele gibt es aber trotzdem.

Welcher Titel wiegt am schwersten? Da muss Pierre Günther nicht überlegen. „Die ADMV-Rallyemeisterschaft gewonnen zu haben, ist aus meiner Sicht der größte Erfolg“, sagt der Rallyefahrer vom Motorsportclub Grünhain. In diese Serie fließen unter anderem die Ergebnisse der Rallye Erzgebirge und der Lausitz-Rallye ein. Diese beiden wiederum...
