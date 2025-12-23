Rallyefahrer aus dem Erzgebirge feiert die Saison seines Lebens

Vier Titel und die Clubmeisterschaft des MC Grünhain hat Pierre Günther aus Großrückerswalde in diesem Jahr gewonnen. Das hat vor dem 42-Jährigen noch keiner geschafft. Neue Ziele gibt es aber trotzdem.

Welcher Titel wiegt am schwersten? Da muss Pierre Günther nicht überlegen. „Die ADMV-Rallyemeisterschaft gewonnen zu haben, ist aus meiner Sicht der größte Erfolg“, sagt der Rallyefahrer vom Motorsportclub Grünhain. In diese Serie fließen unter anderem die Ergebnisse der Rallye Erzgebirge und der Lausitz-Rallye ein. Diese beiden wiederum... Welcher Titel wiegt am schwersten? Da muss Pierre Günther nicht überlegen. „Die ADMV-Rallyemeisterschaft gewonnen zu haben, ist aus meiner Sicht der größte Erfolg“, sagt der Rallyefahrer vom Motorsportclub Grünhain. In diese Serie fließen unter anderem die Ergebnisse der Rallye Erzgebirge und der Lausitz-Rallye ein. Diese beiden wiederum...