Raus aus dem Keller oder weiter oben dran: Was das Sport-Wochenende in der Region Annaberg zu bieten hat

Annaberg
Volles Programm bei den Annaberger Handballern und spannende Duelle auf dem Rasen, den Matten und an den Platten. Das Sport-Wochenende in der Region hat wieder einiges zu bieten.
So unterschiedlich die Sportarten, so unterschiedlich sind auch die Aufgaben und Voraussetzungen für die regionalen Vertreter in ihren jeweiligen Spielklassen. Während die einen schon früh in der Saison unter Druck stehen, basteln andere weiter an ihrer weißen Weste oder geben ordentlich Gas.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.