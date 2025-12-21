Regionalliga: Erzgebirger erleben zum Abschluss ein Fiasko

Am letzten Kampftag der Saison 2025 sind die Überraschungen ausgeblieben. Lugau verlor deutlich. Dafür gibt es viel Wirbel hinter den Kulissen. Die Abschaffung der Zweiten Bundesliga sorgt für Gesprächsstoff.

Wer seine Arbeit bereits erledigt hat, der kann sich zurücklehnen, entspannen – und zuschauen, was die anderen so treiben. Und so durften die Ringer des RSK Gelenau am Samstagabend verfolgen, wie der AC Werdau in der Regionalliga noch an Punkten mit dem Titelverteidiger gleichzog. Mit dem höchstmöglichen Ergebnis von 40:0 fertigten die...