Yasin Salamov (oben) bearbeitete seinen Gegner Maximilian Schäfer sechs Minuten lang. Er zählte zu den Lichtblicken beim RVE.
Yasin Salamov (oben) bearbeitete seinen Gegner Maximilian Schäfer sechs Minuten lang. Er zählte zu den Lichtblicken beim RVE.
Finn Kühn (unten) bog in Artern einen Rückstand fulminant um und zeigte, warum er zuletzt zu Thalheims „Ringer des Jahres“ gewählt wurde.
Finn Kühn (unten) bog in Artern einen Rückstand fulminant um und zeigte, warum er zuletzt zu Thalheims „Ringer des Jahres" gewählt wurde.
An ihnen lag es nicht: Die Fans des RVE Lugau strömten am Samstag wieder zahlreich ins Bahnhofsgebäude.
An ihnen lag es nicht: Die Fans des RVE Lugau strömten am Samstag wieder zahlreich ins Bahnhofsgebäude.
Stollberg
Regionalliga: Erzgebirger erleben zum Abschluss ein Fiasko
Redakteur
Von Jürgen Werner
Am letzten Kampftag der Saison 2025 sind die Überraschungen ausgeblieben. Lugau verlor deutlich. Dafür gibt es viel Wirbel hinter den Kulissen. Die Abschaffung der Zweiten Bundesliga sorgt für Gesprächsstoff.

Wer seine Arbeit bereits erledigt hat, der kann sich zurücklehnen, entspannen – und zuschauen, was die anderen so treiben. Und so durften die Ringer des RSK Gelenau am Samstagabend verfolgen, wie der AC Werdau in der Regionalliga noch an Punkten mit dem Titelverteidiger gleichzog. Mit dem höchstmöglichen Ergebnis von 40:0 fertigten die...
