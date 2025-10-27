Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf Szymon Wojtkowski, hier gegen Hannover, mussten die Lugauer in Aue kurzfristig verzichten. Ein herber Schlag ins Kontor für die Gäste.
Auf Szymon Wojtkowski, hier gegen Hannover, mussten die Lugauer in Aue kurzfristig verzichten. Ein herber Schlag ins Kontor für die Gäste. Bild: Ramona Schwabe
Auf Szymon Wojtkowski, hier gegen Hannover, mussten die Lugauer in Aue kurzfristig verzichten. Ein herber Schlag ins Kontor für die Gäste.
Auf Szymon Wojtkowski, hier gegen Hannover, mussten die Lugauer in Aue kurzfristig verzichten. Ein herber Schlag ins Kontor für die Gäste. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Regionalliga: Gebeutelte Lugauer Ringer gehen in Aue leer aus
Redakteur
Von Jürgen Werner
Ohne mehrere Stammkräfte mussten sich die Eichenkränze beim FCE klar mit 8:17 geschlagen geben. Dabei hielten die Gäste lange sogar einigermaßen mit.

Gegen den FC Erzgebirge Aue ist für die Regionalliga-Ringer des RVE Lugau in dieser Saison nichts zu holen. Nach dem 7:19 vor heimischem Publikum zum Saisonauftakt unterlagen die Erzgebirger den „Veilchen“ nun auch auswärts – und das nur unwesentlich knapper mit 8:17.
