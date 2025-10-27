Regionalliga: Gebeutelte Lugauer Ringer gehen in Aue leer aus

Ohne mehrere Stammkräfte mussten sich die Eichenkränze beim FCE klar mit 8:17 geschlagen geben. Dabei hielten die Gäste lange sogar einigermaßen mit.

Gegen den FC Erzgebirge Aue ist für die Regionalliga-Ringer des RVE Lugau in dieser Saison nichts zu holen. Nach dem 7:19 vor heimischem Publikum zum Saisonauftakt unterlagen die Erzgebirger den „Veilchen“ nun auch auswärts – und das nur unwesentlich knapper mit 8:17. Gegen den FC Erzgebirge Aue ist für die Regionalliga-Ringer des RVE Lugau in dieser Saison nichts zu holen. Nach dem 7:19 vor heimischem Publikum zum Saisonauftakt unterlagen die Erzgebirger den „Veilchen“ nun auch auswärts – und das nur unwesentlich knapper mit 8:17.