Regionalliga: Gelenauer Ringer entscheiden einseitiges Erzgebirgsderby gegen Thalheim früh für sich

Beim Stand von 16:0 waren bereits zur Pause die Würfel gefallen – am Ende hieß es 21:8. Die Titelverteidigung der Gäste ist damit nah – und Zünglein an der Waage spielen ausgerechnet die Thalheimer.

Der unerschütterliche Glaube an sich selbst und die eigene Stärke: Das gehört zu den Qualitäten, die gute Ringer auszeichnen. Auch Robert Krause zählt zu denen, die kühlen Kopf behalten, wenn es mal nicht läuft wie gewünscht. „Die erste Minute habe ich total verpennt“, sprudelte es aus dem 20-Jährigen vom RSK Gelenau heraus. Mit 0:6... Der unerschütterliche Glaube an sich selbst und die eigene Stärke: Das gehört zu den Qualitäten, die gute Ringer auszeichnen. Auch Robert Krause zählt zu denen, die kühlen Kopf behalten, wenn es mal nicht läuft wie gewünscht. „Die erste Minute habe ich total verpennt“, sprudelte es aus dem 20-Jährigen vom RSK Gelenau heraus. Mit 0:6...