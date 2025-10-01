Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Thalheims Oleg Bartel (in Blau) ist derzeit in blendender Verfassung. Bei Tim Hamann (in Rot) lief es zuletzt dagegen nicht so richtig rund – auf beide warten am Wochenende harte Gegner.
Thalheims Oleg Bartel (in Blau) ist derzeit in blendender Verfassung. Bei Tim Hamann (in Rot) lief es zuletzt dagegen nicht so richtig rund – auf beide warten am Wochenende harte Gegner. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Regionalliga: Lugauer Ringer gehen als krasse Außenseiter in ihren Doppelkampftag
Redakteur
Von Jürgen Werner
Mit Werdau und Pausa treffen die noch punktlosen Eichenkränze auf den aktuellen Spitzenreiter und den Tabellendritten. Auch auf den RV Thalheim wartet eine äußerst schwere Aufgabe.

Auf die Tabelle der Regionalliga Mitteldeutschland schauen die Ringer des RVE Lugau derzeit nicht so gern. Wer den Dritten der vergangenen Saison sucht, wird erst weit unten fündig – nämlich auf dem vorletzten Platz. Ein Punktgewinn war den Eichenkränzen bislang noch nicht vergönnt.
Mehr Artikel