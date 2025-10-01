Regionalliga: Lugauer Ringer gehen als krasse Außenseiter in ihren Doppelkampftag

Stollberg
Mit Werdau und Pausa treffen die noch punktlosen Eichenkränze auf den aktuellen Spitzenreiter und den Tabellendritten. Auch auf den RV Thalheim wartet eine äußerst schwere Aufgabe.
Auf die Tabelle der Regionalliga Mitteldeutschland schauen die Ringer des RVE Lugau derzeit nicht so gern. Wer den Dritten der vergangenen Saison sucht, wird erst weit unten fündig – nämlich auf dem vorletzten Platz. Ein Punktgewinn war den Eichenkränzen bislang noch nicht vergönnt.
