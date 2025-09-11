Regionalliga: Lugauer Ringer peilen dritten Sieg über Thalheim in Serie an

Stollberg
Im Vorjahr haben die Eichenkränze beide Duelle gegen den Rivalen für sich entschieden. Am Samstag stehen die Vorzeichen aber nicht allzu günstig. Speziell ein Ausfall macht den Gastgebern zu schaffen.
Die Saison in der Regionalliga der Ringer befindet sich immer noch in ihrer Frühphase. Aber von einem gemächlichen Auftakt kann diesmal keine Rede sein – stattdessen jagt ein Derby das nächste. Lugau und Thalheim mussten daheim schon gegen die Zweite des FCE Aue ran, die Lugauer zudem in Gelenau. Nun, am vierten Kampftag, steht der vierte...
