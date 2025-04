Regionalliga: Lugauer Tischtennisspieler festigen Platz vier

Beim 7:3-Auswärtssieg in Hilpoltstein überzeugte vor allem das hintere Paarkreuz. Tags darauf in Jena durfte die Reserve ran.

Mit einem klaren 7:3-Auswärtssieg beim Vorletzten TV Hilpoltstein II haben die Tischtennisspieler des TTC Lugau ihren vierten Platz in der Regionalliga Süd gefestigt. Dabei gerieten die Gäste zu Beginn zwar mit 1:2 in Rückstand, hatten aber auch ohne ihren Spitzenmann Deniz Aydin in der Folge keine Mühe, die Partie zu drehen und uneinholbar...