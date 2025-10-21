Regionalliga: Thalheimer Ringer beenden Hinrunde mit Kantersieg

Gegen Germania Artern haben sich die Erzgebirger zuhause mit 31:3 durchgesetzt. Die Höhe des Ergebnisses passte allerdings nicht zum Kampfverlauf.

Steffen Richter, der Trainer des RV Thalheim, hat am Samstag quasi auf zwei Hochzeiten getanzt. Tagsüber war er noch beim Internationalen Brandenburg-Cup in Frankfurt (Oder) unterwegs. Dort hatten seine Schützlinge der U 17 und der U 23 zwei Bronzemedaillen eingeheimst. Von Brandenburg aus ging es für den 59-Jährigen direkt ins Sportlerheim...