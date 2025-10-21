Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Thalheims Mateusz Luszczynski (l.) und Arterns Fabian Niedzwiedzki schenkten sich sechs Minuten lang nichts.
Thalheims Mateusz Luszczynski (l.) und Arterns Fabian Niedzwiedzki schenkten sich sechs Minuten lang nichts. Bild: Ramona Schwabe
Thalheims Mateusz Luszczynski (l.) und Arterns Fabian Niedzwiedzki schenkten sich sechs Minuten lang nichts.
Thalheims Mateusz Luszczynski (l.) und Arterns Fabian Niedzwiedzki schenkten sich sechs Minuten lang nichts. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Regionalliga: Thalheimer Ringer beenden Hinrunde mit Kantersieg
Von Holger Hähnel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegen Germania Artern haben sich die Erzgebirger zuhause mit 31:3 durchgesetzt. Die Höhe des Ergebnisses passte allerdings nicht zum Kampfverlauf.

Steffen Richter, der Trainer des RV Thalheim, hat am Samstag quasi auf zwei Hochzeiten getanzt. Tagsüber war er noch beim Internationalen Brandenburg-Cup in Frankfurt (Oder) unterwegs. Dort hatten seine Schützlinge der U 17 und der U 23 zwei Bronzemedaillen eingeheimst. Von Brandenburg aus ging es für den 59-Jährigen direkt ins Sportlerheim...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.09.2025
3 min.
Regionalliga: Thalheimer Ringern fehlt das letzte Quäntchen
Leon Kolbe (l.), der sich hier gegen Hannes Thiesler durchsetzt, gehörte gegen Pausa zu den besten Thalheimern.
In ihrem ersten Heimkampf der Saison haben die Mattenfüchse eine überraschende 9:13-Niederlage gegen Pausa/Plauen einstecken müssen. Den Ausschlag gaben nur Kleinigkeiten, die sich allerdings addierten.
Holger Hähnel
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
05.10.2025
4 min.
Ringen: Packendes Regionalliga-Derby im Erzgebirge lässt beide Seiten jubeln
Robert Krause (rotes Trikot) erkämpfte gegen Mateusz Przem Luszczynski einen 5:4-Punktsieg.
Vor dem Vergleich zwischen Gelenau und Thalheim hatten beide Trainer ein Duell auf Augenhöhe vorausgesagt – und so kam es dann auch. Dass es keinen Verlierer gab, freute vor allem zwei Athleten.
Andreas Bauer
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
Mehr Artikel