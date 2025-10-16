Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
In der Vorwoche in Werdau hat Michal Zelenka (r.) gefehlt. Gegen Artern ist der Tscheche wieder mit dabei.
In der Vorwoche in Werdau hat Michal Zelenka (r.) gefehlt. Gegen Artern ist der Tscheche wieder mit dabei. Bild: Heiko Neubert/Archiv
Stollberg
Regionalliga: Thalheimer Ringer empfangen Germania Artern zum Hinrundenabschluss
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gegen die Nordthüringer gehen die Erzgebirger als Favorit auf die Matte. Der RVE Lugau gastiert beim Tabellennachbarn.

Noch einmal müssen die Ringer aus dem Erzgebirge auf die Matte, dann ist die Hinrunde in der Regionalliga Mitteldeutschland schon wieder beendet. Auf die Athleten des RV Thalheim wartet dabei eine auf dem Papier lösbare Aufgabe. Um 19.30 Uhr empfangen die „Mattenfüchse“ den AC Germania Artern. „Wenn wir unser Saisonziel, um die Medaillen...
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
13.10.2025
5 min.
Regionalliga: Thalheimer Ringer ziehen sich gegen Spitzenreiter Werdau achtbar aus der Affäre
Karl Marbach (r.) kämpfte gegen den favorisierten Tomasz Wawrzynczyk aufopferungsvoll.
Ohne drei Stammkräfte haben die Erzgebirger dem Favoriten einen großen Kampf geliefert. Der RV Eichenkranz Lugau freut sich derweil über die ersten Zähler überhaupt in dieser Saison.
Jürgen Werner
17:10 Uhr
1 min.
Regionalliga: Thalheimer Ringer gastieren beim Spitzenreiter
Thalheims Tobias Löffler (r.) durfte zuletzt in Gelenau ran und setzte sich gegen Seyran Simonyan durch.
Als Tabellendritter fahren die Mattenfüchse ganz entspannt zum Duell am Samstag nach Werdau. Der RVE Lugau empfängt Schlusslicht Hannover.
Jürgen Werner
16:45 Uhr
1 min.
Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau Arcaden umgeworfen: 245.000 Bienen könnten sterben
Unbekannte haben sieben Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau Arcaden beschädigt.
Auf dem Dach der Zwickau Arcaden wurden sieben Bienenstöcke beschädigt. Der Vorfall könnte das Leben von rund 245.000 Bienen gefährden.
Sabrina Seifert
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel