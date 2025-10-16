Regionalliga: Thalheimer Ringer empfangen Germania Artern zum Hinrundenabschluss

Gegen die Nordthüringer gehen die Erzgebirger als Favorit auf die Matte. Der RVE Lugau gastiert beim Tabellennachbarn.

Noch einmal müssen die Ringer aus dem Erzgebirge auf die Matte, dann ist die Hinrunde in der Regionalliga Mitteldeutschland schon wieder beendet. Auf die Athleten des RV Thalheim wartet dabei eine auf dem Papier lösbare Aufgabe. Um 19.30 Uhr empfangen die „Mattenfüchse“ den AC Germania Artern. „Wenn wir unser Saisonziel, um die Medaillen...