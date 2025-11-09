Regionalliga: Thalheimer Ringer entscheiden einseitiges Derby früh für sich

Mit 21:3 sind die Hausherren am Samstagabend über den RV Eichenkranz Lugau hinweggefegt. Ein Akteur der Gäste sorgte dabei trotz seines Sieges für Unmut.

Akteure des Gegners auszupfeifen, erlebt man im Fußballstadion öfter – beim Ringen hat dieses Gebaren Seltenheitswert. Im Regionalligaderby zwischen dem RV Thalheim und dem RV Eichenkranz Lugau am Samstagabend war es aber doch mal soweit. Zur Zielscheibe des Unmuts seitens des Publikums wurde ausgerechnet einer, der normalerweise wenig Anlass... Akteure des Gegners auszupfeifen, erlebt man im Fußballstadion öfter – beim Ringen hat dieses Gebaren Seltenheitswert. Im Regionalligaderby zwischen dem RV Thalheim und dem RV Eichenkranz Lugau am Samstagabend war es aber doch mal soweit. Zur Zielscheibe des Unmuts seitens des Publikums wurde ausgerechnet einer, der normalerweise wenig Anlass...