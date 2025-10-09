Regionalliga: Thalheimer Ringer gastieren beim Spitzenreiter

Als Tabellendritter fahren die Mattenfüchse ganz entspannt zum Duell am Samstag nach Werdau. Der RVE Lugau empfängt Schlusslicht Hannover.

Auf die Regionalliga-Ringer des RV Thalheim wartet an diesem Samstag der schwere Gang zum Spitzenreiter. Steffen Richter, Trainer des Tabellendritten, blickt aber ganz gelassen auf das Duell beim AC Werdau um 19.30 Uhr. „Wir haben dort nichts zu verlieren, sind ganz entspannt.“ Die Favoritenrolle liege klar beim Gastgeber, der noch keinen...