Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Thalheims Tobias Löffler (r.) durfte zuletzt in Gelenau ran und setzte sich gegen Seyran Simonyan durch.
Thalheims Tobias Löffler (r.) durfte zuletzt in Gelenau ran und setzte sich gegen Seyran Simonyan durch. Bild: Heiko Neubert
Thalheims Tobias Löffler (r.) durfte zuletzt in Gelenau ran und setzte sich gegen Seyran Simonyan durch.
Thalheims Tobias Löffler (r.) durfte zuletzt in Gelenau ran und setzte sich gegen Seyran Simonyan durch. Bild: Heiko Neubert
Stollberg
Regionalliga: Thalheimer Ringer gastieren beim Spitzenreiter
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als Tabellendritter fahren die Mattenfüchse ganz entspannt zum Duell am Samstag nach Werdau. Der RVE Lugau empfängt Schlusslicht Hannover.

Auf die Regionalliga-Ringer des RV Thalheim wartet an diesem Samstag der schwere Gang zum Spitzenreiter. Steffen Richter, Trainer des Tabellendritten, blickt aber ganz gelassen auf das Duell beim AC Werdau um 19.30 Uhr. „Wir haben dort nichts zu verlieren, sind ganz entspannt.“ Die Favoritenrolle liege klar beim Gastgeber, der noch keinen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.10.2025
3 min.
Regionalliga: Lugauer Ringer gehen als krasse Außenseiter in ihren Doppelkampftag
Thalheims Oleg Bartel (in Blau) ist derzeit in blendender Verfassung. Bei Tim Hamann (in Rot) lief es zuletzt dagegen nicht so richtig rund – auf beide warten am Wochenende harte Gegner.
Mit Werdau und Pausa treffen die noch punktlosen Eichenkränze auf den aktuellen Spitzenreiter und den Tabellendritten. Auch auf den RV Thalheim wartet eine äußerst schwere Aufgabe.
Jürgen Werner
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
21.09.2025
3 min.
Regionalliga: Thalheimer Ringer fegen Schlusslicht mit Kantersieg von der Matte
Karl Marbach (oben) war nach seiner Zehenverletzung wieder mit von der Partie und gewann sein Duell – sein Kontrahent gab noch vor der Pause auf.
Beim 32:1 gegen Hannover war auch einer am Start, der eigentlich geschont werden sollte. Nicht viel rund läuft dagegen beim Lokalrivalen, der weiterhin auf die ersten Zähler wartet.
Jürgen Werner
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
09.10.2025
3 min.
Brennpunkt Zeisigwald: Chemnitzer Angler nach eskalierter Kontrolle vor Gericht
Der Steinbruch im Chemnitzer Zeisigwald wird gern von Anglern genutzt. Nicht immer legal.
Weil er Kontrolleure der Fischereiaufsicht bedrohte, landete ein Chemnitzer vor Gericht. Der Tatort, ein Bruchteich im Zeisigwald, ist für die Aufseher ein Brennpunkt.
Erik Anke
Mehr Artikel