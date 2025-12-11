MENÜ
Leon Kolbe (rechts), hier gegen Gelenaus Illja Karakash, ist derzeit in glänzender Form. Bild: Ralf Wendland
Leon Kolbe (rechts), hier gegen Gelenaus Illja Karakash, ist derzeit in glänzender Form. Bild: Ralf Wendland
Leon Kolbe (rechts), hier gegen Gelenaus Illja Karakash, ist derzeit in glänzender Form.
Leon Kolbe (rechts), hier gegen Gelenaus Illja Karakash, ist derzeit in glänzender Form. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Regionalliga: Thalheimer Ringer wollen letzte Medaillenchance nutzen
Nur mit einem deutlichen Heimsieg gegen den Tabellenzweiten Werdau leben die Hoffnungen für den RVT weiter. Die Lugauer Eichenkränze wollen derweil noch einen Rang gutmachen.

Zum letzten Mal in diesem Jahr treten am Samstag die Ringer des RV Thalheim vor heimischem Publikum an. Das Regionalliga-Duell gegen den AC Werdau beginnt bereits um 18.30 Uhr, eine Stunde früher als sonst. Grund dafür ist die öffentliche Weihnachtsfeier des Vereins im Anschluss.
