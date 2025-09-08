Regionalliga: Thalheimer Ringern fehlt das letzte Quäntchen

Stollberg
In ihrem ersten Heimkampf der Saison haben die Mattenfüchse eine überraschende 9:13-Niederlage gegen Pausa/Plauen einstecken müssen. Den Ausschlag gaben nur Kleinigkeiten, die sich allerdings addierten.
Große Sorgenfalten sah man letzte Woche auf der Stirn von Thalheims Trainer Steffen Richter. Erst hatte sich am Montag John-Luca Koch krankgemeldet, ehe später noch Punktegarant Michal Zelenka wegen einer Grippe ausfiel. „Da war die Frage, wie wir umstellen, denn es gab mehrere Optionen“, so der 59-Jährige. Letztlich rückte Adam Bienkowski...
