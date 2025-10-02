Regionalligisten am Netz und auf der Matte unter Druck: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge

Marienberg
Sowohl Zschopaus Volleyballer als auch Gelenaus Ringer stehen zuhause vor richtungsweisenden Duellen. In einer anderen Sportart kommt es zu einer Turnier-Premiere.
Sport-Fans haben am Samstagabend die Qual der Wahl, denn fast zeitgleich stehen in der Region zwei hochklassige Vergleiche auf dem Programm. Während die Regionalliga-Volleyballer des VC Zschopau am Samstag ab 19 Uhr daheim zurück in die Erfolgsspur finden wollen, beginnt eine halbe Stunde später auf der Gelenauer Ringermatte Stunde später ein...
