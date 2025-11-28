Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf schneebedecktem Platz gewannen die Thalheimer voriges Wochenende gegen Reichenbach. Im Bild kämpfen der Thalheimer Calvin Wilhelm (l.) und der Reichenbacher Julien Pascal Knappe um den Ball.
Auf schneebedecktem Platz gewannen die Thalheimer voriges Wochenende gegen Reichenbach. Im Bild kämpfen der Thalheimer Calvin Wilhelm (l.) und der Reichenbacher Julien Pascal Knappe um den Ball. Bild: Ramona Schwabe
Auf schneebedecktem Platz gewannen die Thalheimer voriges Wochenende gegen Reichenbach. Im Bild kämpfen der Thalheimer Calvin Wilhelm (l.) und der Reichenbacher Julien Pascal Knappe um den Ball.
Auf schneebedecktem Platz gewannen die Thalheimer voriges Wochenende gegen Reichenbach. Im Bild kämpfen der Thalheimer Calvin Wilhelm (l.) und der Reichenbacher Julien Pascal Knappe um den Ball. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Ringen, Fußball, Handball: Das ist los am Wochenende im Altkreis Stollberg
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das erste Lichtlein wird am Sonntag auf dem Adventskranz angezündet. Die Hatz auf Tore und Punkte geht dennoch weiter. „Freie Presse“ gibt einen Überblick, was auf Matte, Rasen und Parkett los ist.

Ringen:Die Personalsorgen von Lugaus Trainer Jan Peprny haben sich im Vergleich zu den vorangegangenen Kämpfen noch einmal verschlechtert. Für das Duell zu Hause gegen Pausa/Plauen am Samstag, 19.30 Uhr fällt auch Ondrej Dadak aus, nachdem er sich am Montag einen Daumen ausgekugelt hat. Momentan sei es unklar, ob er eine komplette Mannschaft...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
06:00 Uhr
3 min.
Ob Landesliga oder Landesklasse: Fußball-Vereine aus der Region Stollberg verlieren am Wochenende
Der FC Stollberg verlor sein Heimspiel gegen Annaberg mit 1:3. Im Bild ist der Stollberger Til Fischer am Ball, rechts der Annaberger Danny Nixdorf.
Nichts zu holen gab es am Samstag und Sonntag für Tanne Thalheim, den FC Stollberg und den Oelsnitzer FC. Obwohl zwei Vereine zunächst führten, standen sie am Ende alle mit leeren Händen da.
Sandra Häfner
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
07.11.2025
4 min.
Fußball, Handball, Ringen: Das ist los am Wochenende im Erzgebirge
Im Hinkampf der Regionalliga Mitteldeutschland behielt der RV Thalheim gegen Eichenkranz Lugau die Oberhand. Der Thalheimer Oleg Barthel (hinten) gewann seinen Kampf nach Punkten gegen den Lugauer Tim Hamann.
Auf Sportfans im Altkreis Stollberg wartet am Samstag und Sonntag nicht nur ein Ringer-Derby in Thalheim und ein Handball-Spitzenspiel in Zwönitz. In Oelsnitz und Thalheim kämpfen die Fußballer gegen den Abstieg.
Sandra Häfner
Mehr Artikel