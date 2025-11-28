Ringen, Fußball, Handball: Das ist los am Wochenende im Altkreis Stollberg

Das erste Lichtlein wird am Sonntag auf dem Adventskranz angezündet. Die Hatz auf Tore und Punkte geht dennoch weiter. „Freie Presse“ gibt einen Überblick, was auf Matte, Rasen und Parkett los ist.

Ringen:Die Personalsorgen von Lugaus Trainer Jan Peprny haben sich im Vergleich zu den vorangegangenen Kämpfen noch einmal verschlechtert. Für das Duell zu Hause gegen Pausa/Plauen am Samstag, 19.30 Uhr fällt auch Ondrej Dadak aus, nachdem er sich am Montag einen Daumen ausgekugelt hat. Momentan sei es unklar, ob er eine komplette Mannschaft...