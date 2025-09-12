Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Mit seinem Gelenauer Team peilt Erwin Lerchenberger (links) den nächsten Heimsieg an.
Mit seinem Gelenauer Team peilt Erwin Lerchenberger (links) den nächsten Heimsieg an. Bild: Heiko Neubert
Zschopau
Ringen: Regionalliga-Meister Gelenau empfängt den großen Außenseiter
Von Andreas Bauer
Zweimal musste der RSK zu Saisonbeginn auswärts ran. Nun dürfen sich die Fans auf eine ganze Reihe von Heimkämpfen freuen.

So sehr sich mancher Fan geärgert hat, dass die Gelenauer Ringer mit zwei Auswärtskämpfen gestartet sind, so groß ist nun die Freude über eine Serie von Heimkämpfen. Ganze vier Mal in Folge darf der RSK, der mit dem AV Germania Markneukirchen eine Wettkampfgemeinschaft bildet, im vertrauten Sportareal Erzgebirgsblick ran. Nachdem dort vor...
Mehr Artikel