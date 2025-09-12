Ringen: Regionalliga-Meister Gelenau empfängt den großen Außenseiter

Zweimal musste der RSK zu Saisonbeginn auswärts ran. Nun dürfen sich die Fans auf eine ganze Reihe von Heimkämpfen freuen.

So sehr sich mancher Fan geärgert hat, dass die Gelenauer Ringer mit zwei Auswärtskämpfen gestartet sind, so groß ist nun die Freude über eine Serie von Heimkämpfen. Ganze vier Mal in Folge darf der RSK, der mit dem AV Germania Markneukirchen eine Wettkampfgemeinschaft bildet, im vertrauten Sportareal Erzgebirgsblick ran. Nachdem dort vor...