Ringen: Zum Regionalliga-Abschluss geht es nur noch um die Goldene Ananas

Der RV Thalheim ist am letzten Kampftag in Artern gefragt. Der RVE Lugau unterdessen hat an seinen finalen Kontrahenten gute Erinnerungen.

Eine Runde vor Schluss sind die Würfel in der Regionalliga Mitteldeutschland der Ringer gefallen. Die Wettkampfgemeinschaft Gelenau/Markneukirchen II steht als Meister und Titelverteidiger ebenso fest wie die Endplatzierungen der beiden Mannschaften aus der Stollberger Region. So wird der RV Thalheim die Saison auf dem selben Platz beenden wie im...