Ringer-Comeback: Medaillentraum für Klassiker vom FC Erzgebirge Aue platzt früh

Nach einem Kampf war die U23-EM für Connor Sammet vom FCE schon wieder vorbei. Derweil fiebern jüngere Veilchen der deutschen Meisterschaft entgegen.

Eine bittere Pille muss Ringer Connor Sammet vom FC Erzgebirge Aue verdauen: Nach nur einem Kampf bei der Europameisterschaft der U 23 in Albanien ist das Turnier für den Eibenstocker schon wieder beendet. Gegen den Russen Mukhammad Evloev verlor das Veilchen im griechisch-römischen Stil am Mittwochmittag mit 1:12. Die Hoffnung auf den Einzug in...