Ringer-Regionalliga: Bittere Abgänge trüben bei Meister Gelenau die Stimmung

Mit 32:0 Punkten war der RSK im Vorjahr souverän zum Titel marschiert. Den zu verteidigen, dürfte schwer werden, weil es in den eigenen Reihen und bei der Konkurrenz viele Veränderungen gibt.

Wenn der amtierende Meister auf den Vizemeister trifft, scheint Spannung und Dramatik vorprogrammiert. Nicht so am kommenden Samstag in Werdau, wo die Ringer des gastgebenden AC zum Saisonauftakt der Regionalliga Mitteldeutschland als klarer Favorit gegen Gelenau auf die Matte gehen. Und das, obwohl die Gäste, die mit dem AV Germania...