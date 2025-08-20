Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Gelenauer Lucas Kästel (links), hier im Kampf gegen Daniel Geist vom MSV Magdeburg, könnte in der neuen Regionalliga-Saison womöglich öfter zum Einsatz kommen.
Der Gelenauer Lucas Kästel (links), hier im Kampf gegen Daniel Geist vom MSV Magdeburg, könnte in der neuen Regionalliga-Saison womöglich öfter zum Einsatz kommen. Bild: Heiko Neubert
Der Gelenauer Lucas Kästel (links), hier im Kampf gegen Daniel Geist vom MSV Magdeburg, könnte in der neuen Regionalliga-Saison womöglich öfter zum Einsatz kommen.
Der Gelenauer Lucas Kästel (links), hier im Kampf gegen Daniel Geist vom MSV Magdeburg, könnte in der neuen Regionalliga-Saison womöglich öfter zum Einsatz kommen. Bild: Heiko Neubert
Zschopau
Ringer-Regionalliga: Bittere Abgänge trüben bei Meister Gelenau die Stimmung
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 32:0 Punkten war der RSK im Vorjahr souverän zum Titel marschiert. Den zu verteidigen, dürfte schwer werden, weil es in den eigenen Reihen und bei der Konkurrenz viele Veränderungen gibt.

Wenn der amtierende Meister auf den Vizemeister trifft, scheint Spannung und Dramatik vorprogrammiert. Nicht so am kommenden Samstag in Werdau, wo die Ringer des gastgebenden AC zum Saisonauftakt der Regionalliga Mitteldeutschland als klarer Favorit gegen Gelenau auf die Matte gehen. Und das, obwohl die Gäste, die mit dem AV Germania...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
21.08.2025
5 min.
Ringersaison beginnt im Erzgebirge mit einem Klassiker
Richtig heiß auf die Saison zeigten sich die Ringer des RV Thalheim beim Sommertrainingslager in Zinnowitz. Am Samstag zum Saisonauftakt steht gleich das Derby gegen Aue II an.
Bereits dieses Wochenende und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant, startet der RV Thalheim in die neue Regionalliga-Runde. Im Vergleich mit dem FC Erzgebirge Aue II könnte es Überraschungen geben.
Holger Hähnel
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
14:09 Uhr
2 min.
Ringen: Markneukirchen/Gelenau tritt zum Auftakt beim AC Werdau an
Die Regionalliga Mitteldeutschland startet am Wochenende in die Saison. Dabei bekommen die Obervogtländer starke Konkurrenz.
Jörg Richter
Mehr Artikel