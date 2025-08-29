Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Haydar Afshar (rechts) hat sich in beeindruckender Manier zurückgemeldet.
Haydar Afshar (rechts) hat sich in beeindruckender Manier zurückgemeldet. Bild: Heiko Neubert
Zschopau
Ringer-Regionalliga: Meister Gelenau frühzeitig am Scheideweg
Von Andreas Bauer
Nach der Auftaktniederlage in Werdau will der Titelverteidiger wieder in die Erfolgsspur finden. Allerdings führt der Weg ins Vogtland zu einem ehemaligen Angstgegner.

Ungeschlagen waren die Ringer der Wettkampfgemeinschaft Gelenau/Markneukirchen II im Vorjahr zum Titel marschiert. Diesmal mussten sie sich gleich im ersten Saisonkampf der Regionalliga Mitteldeutschland beim AC Werdau geschlagen geben. Einen Schock löste die 10:19-Niederlage aber nicht aus, da der Gegner als Titelfavorit Nummer 1 gehandelt wird....
