Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei seinem Debüt im Gelenauer Trikot gelang Ismail Aliev (links) ein Punktsieg.
Bei seinem Debüt im Gelenauer Trikot gelang Ismail Aliev (links) ein Punktsieg. Bild: Jörg Richter
Bei seinem Debüt im Gelenauer Trikot gelang Ismail Aliev (links) ein Punktsieg.
Bei seinem Debüt im Gelenauer Trikot gelang Ismail Aliev (links) ein Punktsieg. Bild: Jörg Richter
Zschopau
Ringer-Regionalliga: Nächster Dämpfer für den Meister
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Auftaktniederlage in Werdau musste sich der RSK Gelenau nun auch im Vogtland geschlagen geben. Allerdings herrschte bis zur letzten Sekunde Spannung pur.

Schon im Vorfeld dieses Kampfes hatte Trainer Björn Lehnert daran erinnert, dass die WKG Pausa/Plauen einst ein Angstgegner der Gelenauer Ringer gewesen ist. Im Vorjahr konnte dieser Fluch gebrochen werden, denn wie jeden anderen Gegner besiegte der RSK, der mit dem AV Germania Markneukirchen eine Wettkampfgemeinschaft bildet, auch die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:41 Uhr
3 min.
Antisemitismus-Kritik an Street-Art-Schau in Chemnitz
Ein ehemaliges Krankenhaus in Chemnitz ist Schauplatz des Street-Art-Festivals Ibug. Doch einige der Arbeiten stehen unter Antisemitismus-Verdacht. (Archivbild)
Im Programm der Kulturhauptstadt Europas läuft in Chemnitz aktuell eine Street-Art-Schau. Doch es gibt Antisemitismusvorwürfe gegen mehrere Arbeiten. So reagieren Veranstalter und Künstler.
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
24.08.2025
4 min.
Nach 19 Siegen in Folge: Historische Erfolgsserie der Gelenauer Ringer gerissen
Im Limit bis 71 Kilogramm kassierte Johannes Adler eine Punktniederlage.
In der Vorsaison ist der RSK in der Regionalliga Mitteldeutschland ungeschlagen zum Titel marschiert. Diesmal setzte es gleich zum Auftakt eine klare Niederlage, die aber keinen überraschte.
Andreas Bauer
29.08.2025
2 min.
Ringer-Regionalliga: Meister Gelenau frühzeitig am Scheideweg
Haydar Afshar (rechts) hat sich in beeindruckender Manier zurückgemeldet.
Nach der Auftaktniederlage in Werdau will der Titelverteidiger wieder in die Erfolgsspur finden. Allerdings führt der Weg ins Vogtland zu einem ehemaligen Angstgegner.
Andreas Bauer
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
Mehr Artikel