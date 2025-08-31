Ringer-Regionalliga: Nächster Dämpfer für den Meister

Nach der Auftaktniederlage in Werdau musste sich der RSK Gelenau nun auch im Vogtland geschlagen geben. Allerdings herrschte bis zur letzten Sekunde Spannung pur.

Schon im Vorfeld dieses Kampfes hatte Trainer Björn Lehnert daran erinnert, dass die WKG Pausa/Plauen einst ein Angstgegner der Gelenauer Ringer gewesen ist. Im Vorjahr konnte dieser Fluch gebrochen werden, denn wie jeden anderen Gegner besiegte der RSK, der mit dem AV Germania Markneukirchen eine Wettkampfgemeinschaft bildet, auch die... Schon im Vorfeld dieses Kampfes hatte Trainer Björn Lehnert daran erinnert, dass die WKG Pausa/Plauen einst ein Angstgegner der Gelenauer Ringer gewesen ist. Im Vorjahr konnte dieser Fluch gebrochen werden, denn wie jeden anderen Gegner besiegte der RSK, der mit dem AV Germania Markneukirchen eine Wettkampfgemeinschaft bildet, auch die...