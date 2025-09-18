Ringer von Regionalliga-Meister Gelenau feilen an Erfolgsserie

Zum dritten Mal in Folge tritt der RSK am Samstagabend vor heimischer Kulisse an. Und wieder sollen die Fans jubeln dürfen.

Mit zwei Niederlagen ließ der Saisonstart der Gelenauer Ringer befürchten, dass die Abgänge in den unteren Gewichtsklassen den amtierenden Meister der Regionalliga Mitteldeutschland erheblich geschwächt haben. Zwei Siege später urteilt Trainer Björn Lehnert: „Wir haben die Abgänge gut kompensiert." Neben Neuzugang Ismail Aliev...