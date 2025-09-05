Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf den Gelenauer Radoslaw Baran (rotes Trikot) wartet am Samstag womöglich ein echter Spitzenkampf.
Auf den Gelenauer Radoslaw Baran (rotes Trikot) wartet am Samstag womöglich ein echter Spitzenkampf. Bild: Heiko Neubert
Zschopau
Ringer von Regionalliga-Meister Gelenau stehen im Erzgebirgsderby unter Druck
Von Andreas Bauer
Nach zwei Kämpfen sind die Gelenauer noch immer ohne Sieg. Nun baut der Coach auf den Heimvorteil, den sein Team am Samstag gegen den Lokalrivalen aus Lugau erstmals genießt.

Ähnlich wie bei der jüngsten 14:15-Niederlage bei der WKG Pausa/Plauen erwartet Björn Lehnert für seine Gelenauer Ringer auch an diesem Samstagabend ein Duell auf Augenhöhe. „Mich würde es nicht wundern, wenn beide Mannschaften jeweils fünf Duelle gewinnen“, sagt der RSK-Trainer vor dem Erzgebirgsderby gegen den RV Eichenkranz Lugau,...
