Ringersaison beginnt im Erzgebirge mit einem Klassiker

Stollberg
Bereits dieses Wochenende und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant, startet der RV Thalheim in die neue Regionalliga-Runde. Im Vergleich mit dem FC Erzgebirge Aue II könnte es Überraschungen geben.
Bei der Paarung Thalheim gegen Aue denken die Ringkampf-Fans im Erzgebirge wahrscheinlich zuerst zurück an den November 2023. Damals bebte das altehrwürdige Sportlerheim in der Drei-Tannen-Stadt förmlich, denn die Gastgeber brachten dem bis dato ungeschlagenen Regionalliga-Spitzenreiter mit 15:13 die erste und einzige Saisonniederlage bei....
