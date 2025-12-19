MENÜ
Michel Breidel, Jens Hübner, Bärbel Franke, Thomas Gläser und Thomas Gerlach (v. l.) spielen in der Historie des ZRV eine wichtige Rolle.
Michel Breidel, Jens Hübner, Bärbel Franke, Thomas Gläser und Thomas Gerlach (v. l.) spielen in der Historie des ZRV eine wichtige Rolle. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Ringerverein aus dem Erzgebirge feiert runden Geburtstag
Von Andreas Bauer
Vor 30 Jahren wurde der Zschopauer RV Wildeck 95 aus der Taufe gehoben. Gerungen wird in der Motorradstadt aber schon deutlich länger, denn dort befand sich die Außenstelle eines anderen Klubs.

Mit den vielen Geschenkewünschen zu Weihnachten geht beim Zschopauer RV Wildeck 95 der Wunsch einher, wieder an glorreichere Zeiten anzuknüpfen. „Wie in vielen anderen Sportvereinen war auch bei uns ein Substanzverlust spürbar“, gesteht Jens Hübner. Der Elan und die Euphorie, über die er sich bei der Gründung im Jahr 1995 freute, haben...
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
12.12.2025
3 min.
Abschluss auf der Matte und Erfolgsdruck am Netz: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge
Mit den Gelenauer Ringern absolviert Robert Krause (rechts) noch ein letztes Mal gefordert.
Für die Gelenauer Ringer steht der letzte Saisonkampf an. Auch Zschopaus Volleyballer genießen Heimrecht. Doch es sind noch mehr Teams aus der Region noch einmal im Einsatz.
Andreas Bauer
09.12.2025
4 min.
Die Weihnachtshandballer aus dem Erzgebirge
Die in Gelb gekleideten Zschopauer Handballer – hier setzt René Fritzsch zum Wurf an – spielten 27:27 gegen Dahlewitz.
Im Spielbetrieb sind sie längst nicht mehr. Für die Zschopauer Handballer ist der zweite Advent aber stets Anlass, noch einmal anzutreten. Verantwortlich dafür sind Freunde aus der Nähe von Berlin.
Andreas Bauer
18:00 Uhr
3 min.
Besondere Sammelaktion zaubert jungen Patienten in Krankenhaus im Erzgebirge ein Lächeln ins Gesicht
Azbui Clemens Schmidt (20) lässt Greta Teich (7) ein Geschenk in ihrem Krankenzimmer in Aue aussuchen.
Auszubildende sind jetzt in Aue als besondere Wichtel unterwegs gewesen. Mit einer einfachen wie praktischen Idee sorgten sie für leuchtende Augen bei Kindern im Helios-Klinikum.
Lara Lässig
