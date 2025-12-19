Ringerverein aus dem Erzgebirge feiert runden Geburtstag

Vor 30 Jahren wurde der Zschopauer RV Wildeck 95 aus der Taufe gehoben. Gerungen wird in der Motorradstadt aber schon deutlich länger, denn dort befand sich die Außenstelle eines anderen Klubs.

Mit den vielen Geschenkewünschen zu Weihnachten geht beim Zschopauer RV Wildeck 95 der Wunsch einher, wieder an glorreichere Zeiten anzuknüpfen. „Wie in vielen anderen Sportvereinen war auch bei uns ein Substanzverlust spürbar", gesteht Jens Hübner. Der Elan und die Euphorie, über die er sich bei der Gründung im Jahr 1995 freute, haben...