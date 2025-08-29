Risikospiel: Warum die Polizei den Auftritt der U 23 von Dynamo Dresden im Erzgebirge begleitet

In der Fußball-Landesliga empfängt der SV Tanne Thalheim am Sonntag die U23-Elf von Dynamo. Doch ein Spiel wie jedes andere ist die Begegnung nicht.

Ein bekannter Name steht an diesem Wochenende in der Ansetzungsliste der Landesliga als Gast im Thalheimer Waldstadion. Die SG Dynamo Dresden spielt am Sonntag ab 14 Uhr gegen den SV Tanne – mit ihrer neu gegründeten U23-Mannschaft. Im Vorfeld gab es einige Aufregung um die Partie, die laut dem Thalheimer Verein vom Sächsischen Fußballverband...