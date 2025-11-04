Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wacker haben sich die Zschorlauer Rollstuhlbasketballer um Roland Eichler (Mitte) auch gegen den Favoriten aus Hof geschlagen.
Wacker haben sich die Zschorlauer Rollstuhlbasketballer um Roland Eichler (Mitte) auch gegen den Favoriten aus Hof geschlagen. Bild: Ralf Wendland
Aue
Rollstuhlbasketballer aus dem Erzgebirge fegen ab sofort sicherer und wendiger übers Parkett
Redakteur
Von Anna Neef
Ein lang ersehnter Wunsch ist für eine Abteilung des ESV Zschorlau in Erfüllung gegangen. Und die Mitglieder testeten die sieben neuen Sportrollstühle beim eigenen Turnier gleich auf Herz und Nieren.

Es scheppert jedes Mal laut, wenn Metall auf Metall trifft. Einen Rückzieher macht bei den Rollstuhlbasketballern in der Regel aber weder der Angreifer noch der Verteidiger. Rumms! Wieder prallen zwei Rollstühle aneinander. Die Spieler stehen sich schräg gegenüber, mit den Rollis ineinander verkeilt. Für den Moment gibt es kein vor und kein...
