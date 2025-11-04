Rollstuhlbasketballer aus dem Erzgebirge fegen ab sofort sicherer und wendiger übers Parkett

Aue
Ein lang ersehnter Wunsch ist für eine Abteilung des ESV Zschorlau in Erfüllung gegangen. Und die Mitglieder testeten die sieben neuen Sportrollstühle beim eigenen Turnier gleich auf Herz und Nieren.
Es scheppert jedes Mal laut, wenn Metall auf Metall trifft. Einen Rückzieher macht bei den Rollstuhlbasketballern in der Regel aber weder der Angreifer noch der Verteidiger. Rumms! Wieder prallen zwei Rollstühle aneinander. Die Spieler stehen sich schräg gegenüber, mit den Rollis ineinander verkeilt. Für den Moment gibt es kein vor und kein...
