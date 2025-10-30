Rollstuhlbasketballer aus dem Erzgebirge freuen sich über große Errungenschaft

Sieben neue Sportgeräte nehmen die Rollstuhlbasketballer des ESV Zschorlau diesen Sonnabend entgegen. Dazu gibt es ein Turnier und noch einen Grund zum Feiern.

Es ist ein Segen für die Rollstuhlbasketballer des ESV Zschorlau: Diesen Sonnabend werden den Sportlern, die seit 22 Jahren ihrem Hobby frönen, sieben neue Sportgeräte übergeben. Die Aktion Mensch, der Erzgebirgskreis und Sponsoren haben es möglich gemacht. Das soll gebührend gefeiert werden. Mit einem Turnier, für das sich Teams aus Hof,...