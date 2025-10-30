Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sein 19. Turnier für Freizeitmannschaften richtet der ESV Zschorlau – im Bild Sigmund Jungerwirth beim Wurf – am Sonnabend aus.
Sein 19. Turnier für Freizeitmannschaften richtet der ESV Zschorlau – im Bild Sigmund Jungerwirth beim Wurf – am Sonnabend aus. Bild: Carsten Wagner/Archiv
Sein 19. Turnier für Freizeitmannschaften richtet der ESV Zschorlau – im Bild Sigmund Jungerwirth beim Wurf – am Sonnabend aus.
Sein 19. Turnier für Freizeitmannschaften richtet der ESV Zschorlau – im Bild Sigmund Jungerwirth beim Wurf – am Sonnabend aus. Bild: Carsten Wagner/Archiv
Aue
Rollstuhlbasketballer aus dem Erzgebirge freuen sich über große Errungenschaft
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sieben neue Sportgeräte nehmen die Rollstuhlbasketballer des ESV Zschorlau diesen Sonnabend entgegen. Dazu gibt es ein Turnier und noch einen Grund zum Feiern.

Es ist ein Segen für die Rollstuhlbasketballer des ESV Zschorlau: Diesen Sonnabend werden den Sportlern, die seit 22 Jahren ihrem Hobby frönen, sieben neue Sportgeräte übergeben. Die Aktion Mensch, der Erzgebirgskreis und Sponsoren haben es möglich gemacht. Das soll gebührend gefeiert werden. Mit einem Turnier, für das sich Teams aus Hof,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
25.10.2025
1 min.
Seniorenkegler aus dem Erzgebirge greifen nach der Bezirkskrone
Die Seniorenkegler aus Zschorlau greifen am Wochenende in die Bezirksmannschaftsmeisterschaft ein.
Zschorlau tritt bei der Mannschaftsmeisterschaft an. In der 2. Bezirksklasse steigt in Lößnitz ein Kreisderby.
Jan Riedel
26.09.2025
1 min.
Kegler aus dem Erzgebirge mit seltenen Jubiläen
Die Seniorenkegler aus Zschorlau wollen ihre zweijährige Siegesserie auf heimischer Bahn fortsetzen.
Nicht nur als Spieler ist Kegler Wolfgang Beyer vom ESV Zschorlau eine Bank. Er kümmert sich auch um die Bahn. Eine Herausforderung.
Jan Riedel
Mehr Artikel