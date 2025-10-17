Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bislang konnte VC-Trainer Rico Fritzsch nur bedingt zufrieden mit den Ergebnissen der Zschopauer Volleyballer sein.
Bislang konnte VC-Trainer Rico Fritzsch nur bedingt zufrieden mit den Ergebnissen der Zschopauer Volleyballer sein.
Marienberg
Rückkehr zur Normalität und den ganzen Tag Volleyball: Was am Wochenende im Erzgebirge noch los ist
Von Frank Grunert
Neben dem Motorsportspektakel „Rund um Zschopau“ wetteifern zahlreiche andere Sportler um die Gunst der Zuschauer. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick, was am Wochenende in der Region los ist.

Wenn die Herbstferien zu Ende gehen, kommen auch die Sportler aus ihrer kleinen Pause. Und so bietet sich viel Auswahl für die sportinteressierten Erzgebirger, um das Wochenende mit möglichst viel Sport zu füllen.
