Rückrundenstart im Kreisfußball – und die besondere Geste von Concordia Schneeberg

Die Winterpause endet: Auf Kreisebene rollt ab diesem Sonntag wieder der Ball. Erzgebirgsligist Schneeberg sagt seinen Fans „Danke“.

Nur ein Sieg trennt den FC Concordia Schneeberg (Platz 3) in der Fußball-Erzgebirgsliga punktemäßig von Spitzenreiter Zschorlau. Aufschließen oder zumindest dranbleiben – so lautet diesen Sonntag ab 15 Uhr das Ziel, wenn auf den Plätzen in der Region die Winterpause endet. Bis auf die 2. Kreisklasse, die im April nachzieht, rollt in allen...