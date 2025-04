Rückschlag im Titelkampf: Wölfe verlieren zweites Finalspiel gegen Berlin zuhause mit 4:8

In der „Best of five“-Serie um die Eishockey-Krone in der Regionalliga Ost zwischen Schönheide und FASS steht es damit nun 1:1. Entscheidend war ein Einbruch im zweiten Drittel.

Auf dem Weg zum Titel in der Eishockey-Regionalliga Ost haben die Schönheider Wölfe einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Erzgebirger verloren am Sonntagabend das zweite Finalspiel gegen den Freien Akademischen Sportverein Siegmundshof (FASS) Berlin daheim mit 4:8. Nach dem 5:2-Auftaktsieg am Freitag steht es in der Serie nun 1:1. Meister...