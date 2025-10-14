Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gunter Gerlach (9. v. l.) und seine Helfer haben auch die Strecke für den Cross-Test nahe des ehemaligen Schwimmbads vor den Toren Zschopaus vorbereitet. Bild: Thomas Fritzsch
Gunter Gerlach (9. v. l.) und seine Helfer haben auch die Strecke für den Cross-Test nahe des ehemaligen Schwimmbads vor den Toren Zschopaus vorbereitet. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Rund um Zschopau: Warum manche Helfer schon seit mehr als 30 Jahren dabei sind
Von Thomas Fritzsch
Das vierte Mal gastiert die Enduro-Weltmeisterschaft dieses Wochenende im Erzgebirge. Rund 350 Helfer packen mit an, um das traditionsreiche Motorsport-Spektakel für alle zu einem Erlebnis zu machen.

Eine Stadt im motorsportlichen Ausnahmezustand: Von Freitag bis Sonntag dröhnen rund um Zschopau wieder die Motoren, wenn die Enduro-Weltmeisterschaft zum finalen Lauf ins Erzgebirge ruft. Es ist zugleich der Höhepunkt im Jubiläumsjahr „70 Jahre Endurosport in Zschopau“. Wochenlang haben die Organisatoren alles in die Wege geleitet, um...
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
18:00 Uhr
4 min.
Enduro-WM-Finale in Zschopau: Alles, was Zuschauer wissen müssen
Auf der etwa 65 Kilometer langen Runde um Zschopau müssen die Fahrer vier Sonderprüfungen ablegen.
Von Freitag bis Sonntag treffen sich die besten Enduro-Fahrer der Welt zum WM-Finale in der Motorradstadt. Wer die Rennen verfolgen möchte, erfährt hier, wie Anreise, Parkmöglichkeiten, Sonderprüfungen und Rahmenprogramm organisiert sind.
Mike Baldauf
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
02.10.2025
4 min.
Beim WM-Finale „Rund um Zschopau“: Eine kommende trifft auf alte Enduro-Legenden
Der Vorsitzende des MC MZ Zschopau, Uwe Klaumünzer (links), und der WM-Fahrer Jeremy Sydow fiebern gleichermaßen dem Heim-Grand-Prix im Oktober entgegen.
Nach seinen jüngsten Erfolgen freut sich Geländefahrer Jeremy Sydow ganz besonders auf das Highlight im Erzgebirge. Genauso fiebern Sportler von einst dem Event entgegen, weil ein Jubiläum ansteht.
Thomas Fritzsch
07:00 Uhr
4 min.
EU-Drohnenabwehr soll bis Ende 2026 starten
Wer Drohnen günstig und effizient abwehren kann, ist in Konflikten im Vorteil. (Archivbild)
Unter dem Eindruck russischer Luftraumverletzungen macht Brüssel Tempo bei der Drohnenabwehr: Deutschland und die anderen EU-Staaten sollen noch dieses Jahr eine neue Initiative auf den Weg bringen.
Ansgar Haase, dpa
07:01 Uhr
2 min.
Lukas Reichel erzielt ersten Doppelpack seiner NHL-Karriere
Lukas Reichel (r) erzielte erstmals zwei Tore in einem NHL-Spiel.
Zum ersten Mal schießt Eishockey-Nationalspieler Reichel zwei Tore in einem NHL-Spiel. JJ Peterka gelingt sein erstes Tor für seinen neuen Club Utah.
