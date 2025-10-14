Rund um Zschopau: Warum manche Helfer schon seit mehr als 30 Jahren dabei sind

Das vierte Mal gastiert die Enduro-Weltmeisterschaft dieses Wochenende im Erzgebirge. Rund 350 Helfer packen mit an, um das traditionsreiche Motorsport-Spektakel für alle zu einem Erlebnis zu machen.

Eine Stadt im motorsportlichen Ausnahmezustand: Von Freitag bis Sonntag dröhnen rund um Zschopau wieder die Motoren, wenn die Enduro-Weltmeisterschaft zum finalen Lauf ins Erzgebirge ruft. Es ist zugleich der Höhepunkt im Jubiläumsjahr „70 Jahre Endurosport in Zschopau“. Wochenlang haben die Organisatoren alles in die Wege geleitet, um... Eine Stadt im motorsportlichen Ausnahmezustand: Von Freitag bis Sonntag dröhnen rund um Zschopau wieder die Motoren, wenn die Enduro-Weltmeisterschaft zum finalen Lauf ins Erzgebirge ruft. Es ist zugleich der Höhepunkt im Jubiläumsjahr „70 Jahre Endurosport in Zschopau“. Wochenlang haben die Organisatoren alles in die Wege geleitet, um...