Sachsenklasse: Stollberger Fußballer klettern nach Heimsieg gegen Mülsen auf Platz drei

Dank eines frühen Tores haben sich die Erzgebirger knapp mit 1:0 gegen die abstiegsbedrohten Westsachsen durchgesetzt. Der Sieg hätte allerdings höher ausfallen müssen.

Der Aufstiegskampf in der Fußball-Sachsenklasse entwickelt sich immer mehr zu einem Schneckenrennen. Von den ersten fünf Vereinen in der Tabelle gingen an diesem Wochenende drei, nämlich Annaberg, Thalheim und Reichenbrand, als Verlierer vom Feld. Davon profitierte der FC Stollberg, der mit einem knappen 1:0-Heimerfolg gegen Mülsen auf Rang...