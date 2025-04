Sachsenklasse: Thalheimer Fußballer sinnen auf Wiedergutmachung

Nach ihrer überraschenden Heimpleite gegen Oberlungwitz soll nun bei Angstgegner Auerbach II Zählbares her. Auch der FC Stollberg muss auswärts ran.

Für die Fußballer des SV Tanne Thalheim lautet das Ziel an diesem Samstag Wiedergutmachung. Nach der überraschenden Heimniederlage zuletzt gegen Oberlungwitz will der Tabellenzweite der Sachsenklasse wieder in die Spur kommen. Leicht wird das aber nicht. Denn die zweite Mannschaft des VfB Auerbach, bei der die Erzgebirger ab 15 Uhr gastieren,...