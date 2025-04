Sachsenklasse: Thalheimer Fußballer wollen schwache Heimbilanz aufbessern

Gegen Kellerkind Mülsen sind die Fußballer des SV Tanne klarer Favorit. Auch der FC Stollberg ist zuhause gefragt. Beide Teams plagen Verletzungssorgen.

Auf dem eigenen Geläuf haben die Fußballer des SV Tanne Thalheim in dieser Saison so ihre Schwierigkeiten. Hat der Tabellenzweite der Landesklasse West auswärts schon sieben Siege errungen, so sind es zuhause nur vier – bei ebenso vielen Niederlagen und einem Remis. Lediglich Rang neun weist die Heimtabelle aus. „Mit unserer Heimbilanz“,...