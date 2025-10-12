Sachsenliga: Hohndorfer Tischtennisspielerinnen mit doppeltem Erfolg in Dresden

Nach zwei Siegen in der Landeshauptstadt bleiben die Erzgebirgerinnen erster Verfolger von Spitzenreiter Holzhausen.

Die Tischtennisspielerinnen des TTV Hohndorf sind in der Sachsenliga weiter auf Erfolgskurs. Am Samstagnachmittag setzten sich die Erzgebirgerinnen zunächst beim SV Dresden-Mitte III knapp mit 8:6 durch und siegten am Abend auch beim Stadtrivalen TTC Elbe II – diesmal mit 8:4. In der ersten Partie erwischten die Gäste einen guten Start und...