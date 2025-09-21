Sachsenliga: Tanne-Fußballer gegen Stahl Riesa mit Auftritt zum Vergessen

Stollberg
Beim 0:6 der Thalheimer gegen den Spitzenreiter war die Partie bereits zur Pause entschieden. Eine Etage tiefer gingen auch der Oelsnitzer FC und der FC Stollberg leer aus.
Nicht einmal das kleinste Erfolgserlebnis war ihnen vergönnt. Als Lennox Schubert in der vierten Minute der Nachspielzeit aus spitzem Winkel zum 6:0 einschoss, hatte sich auch das erledigt. Fast hätten die Fußballer des SV Tanne Thalheim nach dem desaströsen 0:5-Halbzeitstand am Samstagnachmittag gegen Stahl Riesa wenigstens im zweiten...
