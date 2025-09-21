Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Diskussionsbedarf: Die Thalheimer Fußballer hatten nach der Heimpleite einiges zu besprechen.
Diskussionsbedarf: Die Thalheimer Fußballer hatten nach der Heimpleite einiges zu besprechen. Bild: Ramona Schwabe
Diskussionsbedarf: Die Thalheimer Fußballer hatten nach der Heimpleite einiges zu besprechen.
Diskussionsbedarf: Die Thalheimer Fußballer hatten nach der Heimpleite einiges zu besprechen. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Sachsenliga: Tanne-Fußballer gegen Stahl Riesa mit Auftritt zum Vergessen
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 0:6 der Thalheimer gegen den Spitzenreiter war die Partie bereits zur Pause entschieden. Eine Etage tiefer gingen auch der Oelsnitzer FC und der FC Stollberg leer aus.

Nicht einmal das kleinste Erfolgserlebnis war ihnen vergönnt. Als Lennox Schubert in der vierten Minute der Nachspielzeit aus spitzem Winkel zum 6:0 einschoss, hatte sich auch das erledigt. Fast hätten die Fußballer des SV Tanne Thalheim nach dem desaströsen 0:5-Halbzeitstand am Samstagnachmittag gegen Stahl Riesa wenigstens im zweiten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:09 Uhr
3 min.
Südtirol verlangt künftig Hunde-Taxe von Urlaubern
Südtirol will künftig von Hundehaltern eine Art Kurtaxe für ihre Vierbeiner verlangen. (Symbolbild)
Urlaub mit Hund soll in Südtirol teurer werden: Italiens bei Deutschen besonders beliebte Nordprovinz will nun auch Touristenhunde besteuern. Eine dafür geplante Gendatenbank ist aber vom Tisch.
18.09.2025
2 min.
Sachsenliga: Thalheimer Landesligakicker wollen Tabellenführer trotzen
Marek Barthold (rechts) , hier gegen den FC Stollberg mit Ivo Förster, hat seine Karriere bereits beendet – am Samstag soll er wieder mit ran.
Mit Stahl Riesa empfangen die Tannen am Samstag die Mannschaft mit der besten Abwehr der Liga. Ein Gegner, an den der Trainer nicht die besten Erinnerungen hat.
Jürgen Werner
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
06:00 Uhr
3 min.
Sachsenliga: Thalheimer Fußballer ohne Chance bei Dresden-Laubegast
Pascal Förster (rechts), hier gegen die U 23 von Dynamo Dresden, flog in Laubegast vier Minuten vor Schluss vom Platz.
Beim Vorjahresdritten gerieten die Erzgebirger früh auf die Verliererstraße und verloren mit 0:3. Besser machten es Oelsnitz und Stollberg eine Etage tiefer.
Jürgen Werner
13:14 Uhr
4 min.
Nach Cyberangriff: Berliner Airport wartet auf Normalbetrieb
Der Berliner Flughafen wartet weiter auf die Wiederherstellung der Computertechnik zur Passagierabfertigung.
Check-in von Hand und Feuerwehr im Gepäckbereich: Nach dem Cyberangriff bleibt am Berliner Flughafen vieles improvisiert. Wann läuft der Betrieb endlich wieder rund?
Mehr Artikel