Sachsenliga: Thalheimer Fußballer sehen in Freital kein Land

Mit 0:4 haben die Erzgebirger am Samstag beim Mitaufsteiger verloren. Besonders die zweite Halbzeit seiner Mannschaft verärgerte den Trainer.

Die Fußballer des SV Tanne Thalheim warten in der Sachsenliga weiter auf ihren ersten Auswärtspunkt. Bei Mitaufsteiger SC Freital II gingen die Erzgebirger am Samstagnachmittag mit 0:4 baden und gaben dabei insbesondere nach der Pause eine ziemlich schwache Figur ab. „Aufgrund des zweiten Durchgangs ist der Sieg für Freital auch in der Höhe...