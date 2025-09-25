Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der SV Tanne Thalheim steht in der Sachsenliga bereits unter Druck.
Der SV Tanne Thalheim steht in der Sachsenliga bereits unter Druck. Bild: Symbolbild/pixfly - stock.adobe.com
Der SV Tanne Thalheim steht in der Sachsenliga bereits unter Druck.
Der SV Tanne Thalheim steht in der Sachsenliga bereits unter Druck. Bild: Symbolbild/pixfly - stock.adobe.com
Stollberg
Sachsenliga: Thalheimer Fußballer vor Kellerduell in Eutritzsch
Redakteur
Von Jürgen Werner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei Mitaufsteiger SV Lipsia zählt für die Elf von Trainer René Wendler nur ein Sieg. In der Sachsenklasse steht ein Erzgebirgsderby im Fokus.

Die Eichhörnchen-Methode ist auch im Amateurfußball wenig vielversprechend. Hier und da mal einen Punkt klauben – das reicht im Regelfall nicht für den Klassenerhalt. Das wissen auch die Sachsenliga-Fußballer des SV Tanne Thalheim. Nach der 0:6-Klatsche am vergangenen Wochenende gegen Spitzenreiter Stahl Riesa auf einen Abstiegsplatz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
18:53 Uhr
4 min.
Sachsenliga: Tanne-Fußballer gegen Stahl Riesa mit Auftritt zum Vergessen
Diskussionsbedarf: Die Thalheimer Fußballer hatten nach der Heimpleite einiges zu besprechen.
Beim 0:6 der Thalheimer gegen den Spitzenreiter war die Partie bereits zur Pause entschieden. Eine Etage tiefer gingen auch der Oelsnitzer FC und der FC Stollberg leer aus.
Jürgen Werner
15.09.2025
3 min.
Sachsenliga: Thalheimer Fußballer ohne Chance bei Dresden-Laubegast
Pascal Förster (rechts), hier gegen die U 23 von Dynamo Dresden, flog in Laubegast vier Minuten vor Schluss vom Platz.
Beim Vorjahresdritten gerieten die Erzgebirger früh auf die Verliererstraße und verloren mit 0:3. Besser machten es Oelsnitz und Stollberg eine Etage tiefer.
Jürgen Werner
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
Mehr Artikel