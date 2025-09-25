Sachsenliga: Thalheimer Fußballer vor Kellerduell in Eutritzsch

Bei Mitaufsteiger SV Lipsia zählt für die Elf von Trainer René Wendler nur ein Sieg. In der Sachsenklasse steht ein Erzgebirgsderby im Fokus.

Die Eichhörnchen-Methode ist auch im Amateurfußball wenig vielversprechend. Hier und da mal einen Punkt klauben – das reicht im Regelfall nicht für den Klassenerhalt. Das wissen auch die Sachsenliga-Fußballer des SV Tanne Thalheim. Nach der 0:6-Klatsche am vergangenen Wochenende gegen Spitzenreiter Stahl Riesa auf einen Abstiegsplatz...