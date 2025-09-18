Sachsenliga: Thalheimer Landesligakicker wollen Tabellenführer trotzen

Stollberg
Mit Stahl Riesa empfangen die Tannen am Samstag die Mannschaft mit der besten Abwehr der Liga. Ein Gegner, an den der Trainer nicht die besten Erinnerungen hat.
Wie man einen Tabellenführer bezwingt, hat Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC am Mittwoch zuhause gegen den Halleschen FC vorgemacht. Vor einer ähnlichen Aufgabe steht der SV Tanne Thalheim am Samstagnachmittag. Der Sachsenliga-Aufsteiger empfängt um 15 Uhr Stahl Riesa. Die Mannschaft aus der Nudelstadt thront nach vier Siegen aus vier...
