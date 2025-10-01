Sachsenliga: Thalheimer wollen Borea zuhause ärgern

Gegen den Tabellendritten aus Dresden sind die Erzgebirger am Samstag klarer Außenseiter. Die Personallage bleibt weiter schwierig.

Bei den Landesliga-Fußballern des SV Tanne Thalheim war in dieser Woche Aufarbeitung angesagt. Aufarbeitung der 1:3-Niederlage der Erzgebirger beim SV Lipsia Eutritzsch, einem Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt Trainer René Wendler war nach der Niederlage die Hutschnur geplatzt. „Wir haben uns miteinander ausgesprochen“, so der...