Sachsenpokal beschert Marienbergs Fußballern einen Dämpfer

Nach ihrem Traumstart in der Liga haben die Motor-Kicker den Schwung nicht in die erste Pokalrunde mitnehmen können. Nur eine Halbzeit lang hielt das Team in Schöneck gut mit.

Ein Duell auf Augenhöhe hatte Julian Schröter für die erste Runde im Fußball-Sachsenpokal vorausgesagt. Mit seiner Prognose behielt der Trainer des FSV Motor Marienberg aber nur eine Halbzeit lang Recht, denn dann hatten seine Schützlinge dem gastgebenden VfB Schöneck nur noch wenig entgegenzusetzen. Eigentlich hatten die Gastgeber sogar... Ein Duell auf Augenhöhe hatte Julian Schröter für die erste Runde im Fußball-Sachsenpokal vorausgesagt. Mit seiner Prognose behielt der Trainer des FSV Motor Marienberg aber nur eine Halbzeit lang Recht, denn dann hatten seine Schützlinge dem gastgebenden VfB Schöneck nur noch wenig entgegenzusetzen. Eigentlich hatten die Gastgeber sogar...