Sachsenpokal: Diese Gegner warten auf die erzgebirgischen Fußballteams in Runde 2

Oelsnitz, Stollberg und Annaberg spielen auf heimischen Plätzen. Doch die Gegner sind nicht zu unterschätzen. Auf eine Elf wartet ein Nachbarschaftsduell.

Zwei von drei startberechtigten Mannschaften aus dem Altkreis Stollberg sind in der zweiten Runde des Fußball-Sachsenpokals vertreten. Der Oelsnitzer FC setzte sich am Sonntag deutlich in Zschorlau mit 3:0 durch, der FC Stollberg hatte in Runde 1 ein Freilos. Tanne Thalheim verlor erst in der Verlängerung mit 1:3 bei Fortuna Chemnitz und schied...