Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
3:0 siegte der Oelsnitzer FC in der ersten Runde des Sachsenpokals gegen den ESV Zschorlau. Einen großen Anteil daran hatte auch der Oelsnitzer Lamin Badjie (rechts, im Bild mit dem Zschorlauer Robert Leuoth). Er erzielte den Treffer zum Endstand.
3:0 siegte der Oelsnitzer FC in der ersten Runde des Sachsenpokals gegen den ESV Zschorlau. Einen großen Anteil daran hatte auch der Oelsnitzer Lamin Badjie (rechts, im Bild mit dem Zschorlauer Robert Leuoth). Er erzielte den Treffer zum Endstand. Bild: Ramona Schwabe
3:0 siegte der Oelsnitzer FC in der ersten Runde des Sachsenpokals gegen den ESV Zschorlau. Einen großen Anteil daran hatte auch der Oelsnitzer Lamin Badjie (rechts, im Bild mit dem Zschorlauer Robert Leuoth). Er erzielte den Treffer zum Endstand.
3:0 siegte der Oelsnitzer FC in der ersten Runde des Sachsenpokals gegen den ESV Zschorlau. Einen großen Anteil daran hatte auch der Oelsnitzer Lamin Badjie (rechts, im Bild mit dem Zschorlauer Robert Leuoth). Er erzielte den Treffer zum Endstand. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
Sachsenpokal: Diese Gegner warten auf die erzgebirgischen Fußballteams in Runde 2
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Oelsnitz, Stollberg und Annaberg spielen auf heimischen Plätzen. Doch die Gegner sind nicht zu unterschätzen. Auf eine Elf wartet ein Nachbarschaftsduell.

Zwei von drei startberechtigten Mannschaften aus dem Altkreis Stollberg sind in der zweiten Runde des Fußball-Sachsenpokals vertreten. Der Oelsnitzer FC setzte sich am Sonntag deutlich in Zschorlau mit 3:0 durch, der FC Stollberg hatte in Runde 1 ein Freilos. Tanne Thalheim verlor erst in der Verlängerung mit 1:3 bei Fortuna Chemnitz und schied...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
18.08.2025
3 min.
Sieg und Niederlage im Sachsenpokal für Fußballer aus dem Erzgebirge
In der ersten Runde des Sachsenpokals gewann der VfB Fortuna Chemnitz (in den gelben Trikots) auf heimischem Platz nach Verlängerung 3:1 gegen den SV Tanne Thalheim.
Während sich der Oelsnitzer FC auf ein Heimspiel in der zweiten Runde freuen kann, sind die Thalheimer ausgeschieden. Das jedoch erst nach großem Kampf in der Verlängerung.
Sandra Häfner
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
06:00 Uhr
3 min.
Fußball-Landesliga: Einziges Team aus dem Erzgebirge feiert Heimpremiere in höchster Spielklasse Sachsens
Das erste Saisonspiel von Tanne Thalheim in der Landesliga bei Fortuna Chemnitz ging deutlich mit 1:4 verloren. Nun gilt es zuhause zu punkten.
Tanne Thalheim spielt am Samstag zuhause gegen Taucha. In der Landesklasse kommt es zum ersten Erzgebirgsderby. Zudem erwartet Stollberg eine schwere Partie in Oberlungwitz.
Sandra Häfner
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel