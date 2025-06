Sächsische Ringer und Billardkegler trauern um ihren einstigen Präsidenten aus Gelenau

Ein Mann, der jahrelang an der Geschichte des Sports in Sachsen mitgewirkt hat, lebt nicht mehr. Mitglieder in Ringkampf- und Billardvereinen verlieren einen Weggefährten und Anführer.

Sein letzter Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen, einen Ringkampf seiner Gelenauer wird Gerhard Oertel nicht mehr verfolgen können. Denn der Vorstand des Ring- und Stemmklubs „Jugendkraft 1898“ Gelenau hat die traurige Pflicht mitzuteilen, dass sein Ehrenmitglied am 28. Mai 2025 im Alter von 83 Jahren verstorben ist. „Gerhard war über... Sein letzter Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen, einen Ringkampf seiner Gelenauer wird Gerhard Oertel nicht mehr verfolgen können. Denn der Vorstand des Ring- und Stemmklubs „Jugendkraft 1898“ Gelenau hat die traurige Pflicht mitzuteilen, dass sein Ehrenmitglied am 28. Mai 2025 im Alter von 83 Jahren verstorben ist. „Gerhard war über...